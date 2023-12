Darts-WM: Pikante Beichte einer Legende

Bei der Darts-WM endet eine Ära. Nach über 25 Jahren als Caller wird Russ Bray nach Titelkämpfen im Ally Pally in den Ruhestand gehen.

Dass Darts international in den vergangenen Jahren immer populärer wurde, hat auch mit ihm zu tun. Genauer gesagt mit seiner heiseren Stimme, mit der der mittlerweile 66-Jährige die Scores bei der WM ansagt.

Bray hat in der Vergangenheit versichert, dass seine rauchige Stimme nicht - wie viele vermuten - vom Genuss von viel Whiskey oder ähnlichen Alkoholika kommt. Nun aber ergänzt er, dass Zigarettenrauch eine Rolle spielen könnte. Er habe schon als Kind damit angefangen, gestand er in der Sport Bild .

„Um ehrlich zu sein: Ich habe schon mit zehn Jahren geraucht“, sagte der Brite. „In den 60ern hat jeder geraucht. Sogar in den Kindersendungen wie ‚Thunderbirds‘ hatte jeder eine Zigarette in der Hand. Und davon wurde ich als Kind beeinflusst.“

Als Caller hat er die Pfeile-Stars über Jahrzehnte hautnah auf der Bühne erlebt. Am meisten beeindruckt habe ihn Phil Taylor.

Bray über Taylor: „Einer wie Tiger Woods und Lionel Messi“

„Ich weiß, dass man anfangs nicht so viele Spieler hatte wie heute, aber Phil hat die Messlatte höher gelegt als alle anderen“, sagte Bray und stelle Taylor auf eine Ebene mit Ikonen anderer Sportarten. Der mittlerweile zurückgetretene Rekordweltmeister sei so „wie Tiger Woods im Golf, wie Lionel Messi im Fußball“.

Wie populär aber auch Bray selbst mit der Zeit wurde, sei ihm vor einigen Jahren in Australien während eines Turniers der World Series bewusst geworden. Dort sei er mit Taylor an einem Abend noch in einen Pub gegangen.