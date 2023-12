Darts-WM: Pietreczko lüftet Geheimnis um rätselhaftes Accessoire

Ein kleines schwarzes Bändchen mit etwas größerem runden Abschnitt daran zierte sein Handgelenk, von außen betrachtet dachte man zunächst an eine Uhr.

„Das ist so eine kleine Spielerei für meine Freundin und mich. Das ist mit dem Handy gekoppelt. Wenn ich da draufdrücke, bekommt sie eine Vibration aufs Handgelenk“, verriet der deutsche Aufsteiger.

Pietreczko-Armband: „Nette, kleine Spielerei“

Auf der Darts-Bühne hat der Gegenstand keine besondere Funktion, da er an ein Handy in der Nähe gebunden ist. Doch insbesondere bei der Fernbeziehung zwischen Pietreczko und Lebensgefährtin Lena, die seit dem Turniersieg auf der European Tour in Hildesheim im Oktober zusammen sind, hilft er den beiden.