Darts-WM: Wunderkind Luke Littler entschuldigt sich für pikantes Foto

Foto mit der Sun wird für Luke Littler zum Bumerang

„Heute wurde in den Medien ein Foto von mir veröffentlicht, auf dem ich eine Zeitung hochhalte. Die Aufmerksamkeit, die ich in den Medien erhalte, ist neu für mich, und ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht ganz verstanden, was von mir verlangt wird“, schreibt Littler auf seinem Social-Media-Account: „Ich billige in keiner Weise diese Zeitung oder die Schlagzeilen und entschuldige mich aufrichtig für jeglichen Anstoß, den das verursacht hat.“