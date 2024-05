Champions League - BVB-Einzelkritik gegen PSG: Hummels mit Monster-Grätsche - Flügelzange begeistert

„Aggressivität, Widerstandsfähigkeit und eine Portion Glück“, forderte BVB-Trainer Edin Terzic vor der Partie gegen Paris ein, um sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Und er bekam es: Borussia Dortmund präsentierte sich äußerst aggressiv und einsatzfreudig in den Zweikämpfen und war die bessere Mannschaft. Die Dortmunder gewinnen das Halbfinal-Hinspiel der Champions League mit 1:0.

Kurz nach der Halbzeit brauchten sie bei einem Doppel-Pfostentreffer dann noch eine große Portion Glück. Grundsteine für den Erfolg waren dabei die aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft und die Flügelzange um Jadon Sancho und Karim Adeyemi, die nicht nur offensiv begeisterten. Die SPORT1-Einzelkritik.

GREGOR KOBEL: In der ersten Halbzeit beschäftigungslos. Kein PSG-Schuss flog bis zum Seitenwechsel auf seinen Kasten. Die BVB-Fans hielten kurz den Atem an, als er vor dem Pausenpfiff erfolgreich gegen Bradley Barcola (45.) dribbelte. Musste im Anschluss des Öfteren eingreifen und hatte bei zwei Pfostentreffern innerhalb weniger Sekunden Glück (51.). Rettete in der 72. Minute glänzend gegen Dembelé. SPORT1-NOTE: 2

Schlotterbeck legt Füllkrug-Tor vor

IAN MAATSEN: Sah nach eigenem Ballverlust früh im Spiel Gelb (19.). In der Folge nicht mehr ganz so aggressiv in den Zweikämpfen, verhielt sich in den Duellen, meistens gegen Dembélé und Hakimi, zurückhaltender, aber clever. Sicher im Spielaufbau (90 Prozent Passquote). SPORT1-NOTE: 3

MATS HUMMELS: Anfangs wirkte er etwas nervös. Nach den Anfangsminuten aber, wie gewohnt, Taktgeber im Spielaufbau. Gab das Tempo des BVB-Spiels vor. Ging bei einigen Zweikämpfen wie bei seiner Monster-Grätsche gegen Mbappé (64.) volles Risiko. Ausschließlich fair. Lieferte mit Schlotterbeck eine bärenstarke Partie ab. Von der UEFA zum Mann des Spiels gekürt. SPORT1-NOTE: 1,5

NICO SCHLOTTERBECK: Sehr konzentriert mit einigen guten und wichtigen Tacklings zu Beginn. Bereitete das 1:0 durch Niclas Füllkrug mit einem sehenswerten langen Ball hinter die Abwehrreihe vor (36.). Auch in der Vorwärtsbewegung mit Ball stark. SPORT1-NOTE: 1,5

JULIAN RYERSON (bis 87.): Der „Pitbull“, wie Kapitän Emre Can ihn vor dem Spiel nannte, machte seinem Namen alle Ehre. Sehr giftig in den Zweikämpfen. Blieb gegen den pfeilschnellen und trickreichen Barcola meist Sieger. Auch nach der Einwechslung von Kolo Muani tadellos. Versprühte sehr viel Offensivdrang und spulte enorm viele Kilometer ab. SPORT1-NOTE: 2

Sabitzers Torabschlüsse gehen nicht rein

EMRE CAN: War der „aggressive Leader“: Sehr physisch und immer nah am Gegenspieler. Dirigierte seine Mitspieler über die 90 Minuten lautstark. Zu Beginn mit einigen cleveren Fouls. Ohne übermäßige Härte. SPORT1-NOTE: 2

MARCEL SABITZER: Hatte die erste gute Chance (14.) nach Vorarbeit von Sancho und Brandt. Scheiterte dabei aus spitzem Winkel an Donnarumma. Kurz vor der Halbzeit (44.) hätte er beinahe mit einem Volley-Abschluss nach Füllkrug-Ablage das 2:0 erzielt. Wieder fand er seinem Meister im PSG-Keeper. SPORT1-NOTE: 3

JULIAN BRANDT (bis 87.): Unfassbar bemüht und fleißig, ohne die ganz großen Akzente setzen zu können. Spielte sehr mannschaftsdienlich und war gewohnt ballsicher. SPORT1-NOTE: 2

Dortmund-Sturm überragt

JADON SANCHO: Absolvierte sein bestes Spiel seit seiner BVB-Rückkehr. Sprühte vor Spielfreude. Gerade zu Beginn sehr auffällig. Oft am Ball. Ging immer wieder ins Dribbling (gewann dabei elf von 17). Legte in der 60. Minute wunderschön auf Füllkrug ab, doch der DFB-Stürmer schoss freistehend über das PSG-Gehäuse. Erinnerte mit seinem Spielwitz an den Sancho aus vergangenen Tagen. SPORT1-NOTE: 1,5

 01:46 Kurze Terzic-Analyse! "Ist quasi eine PK in der Halbzeit"

KARIM ADEYEMI (bis 82.): War häufig defensiv gefordert und arbeitete stark mit zurück. Verteidigte einige Male gegen den Ex-Dortmunder Achraf Hakimi und Dembélé. Die BVB-Fans honorierten seine Defensivarbeit mit Standing Ovations. Sorgte, wie in der 50. Minuten mit einem Monster-Antritt, für gute Kontersituationen und Entlastungen. (50.). Einer der besten Dortmunder. Musste in der 82. völlig ausgepumpt auswechselt werden. SPORT1-NOTE: 1,5

NICLAS FÜLLKRUG (bis 90.): Gut bewacht, aber dennoch oft anspielbar in der Spitze, gerade bei hohen Bällen (gewann vier seiner fünf Luftduelle). Erzielte die Führung (36.) nach einer butterweichen Schlotterbeck-Vorlage, die er weltklasse mit rechts annahm und mit links trocken abzog. Tauchte vor allem in der Luft immer wieder gefährlich vor Donnarumma auf. Strahlte ständig Torgefahr aus. SPORT1-NOTE: 2

Ab 82. MARCO REUS: Ohne Bewertung

Ab 87. FELIX NMECHA: Ohne Bewertung

Ab 87. MARIUS WOLF: Ohne Bewertung