Darts-WM: Unangenehme Überraschung im Ally Pally hält Hempel nicht auf

Florian Hempel war selbst ein wenig schockiert über seinen Auftakt in die Darts-WM 2024 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) . Gut 73 Punkte pro Aufnahme hatte der Deutsche im ersten Satz zu Buche stehen, mit 1:3 gab er den Durchgang an Dylan Slevin ab.

Doch dank einer starken kämpferischen Leistung, gutem Timing und ein wenig Glück drehte der Wahlkölner auf und entschied die Erstrundenpartie noch mit 3:1 in Sätzen für sich . Er hob seinen Average auf 91,06 Punkte an - angesichts des ersten Satzes ein hervorragender Wert.

Hempel kämpft um seine Tourkarte

Van den Bergh wartet in der 2. Runde

Was aber auch festzuhalten ist: Hempels Selbstvertrauen dürfte durch die gestiegenen Leistungen in den vergangenen Monaten und nach dem Auftaktsieg gegen Slevin stark ausgeprägt sein.

Anreise mit Martin Schindler?

Am Montag tritt Hempel die Heimreise nach Köln mit dem Auto an. Wie er genau die Vorbereitung auf die Partie am 22. Dezember angeht, wusste er am Sonntagabend noch nicht.