Darts-WM 2024: Historisches Halbfinale mit Humphries komplett - England dominiert im Ally Pally

Das gab es zuvor noch nie bei der Darts-WM im Alexandra Palace ! Erstmals seit das wichtigste Turnier des Sports in dem Palastgebäude im Norden Londons ausgetragen wird, stehen vier Engländer im Halbfinale. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 )

Zuletzt war dies bei der PDC-Weltmeisterschaft 2006 der Fall. Damals stieg das Event allerdings noch in der Circus Tavern in Purfleet. Seit 2008 ist der Ally Pally der Austragungsort.

Humphries gegen Chisnall souverän

Nachdem Humphries in den vergangenen Runden lange zittern musste und gegen Ricardo Pietreczko und Joe Cullen seine Comeback-Qualitäten auspacken musste, bestimmte der das Geschehen diesmal von Beginn an.

Der Topfavorit spielte einen Drei- Dart -Average von 103,5 Punkten - seinen ersten überhaupt bei einer WM - und checkte mit einer Sicherheit von 40,5 Prozent. Chisnall hielt in den ersten vier Sätzen noch gut mit, musste dann aber Federn lassen und stand am Ende bei 97,38 Punkten pro Aufnahme sowie 33,3 Prozent auf Doppel.

„Ist etwas, wofür man stirbt“

Humphries fehlt nur noch ein Sieg, um die Nummer eins der Welt zu werden. Ein Sieg im Halbfinale gegen Van-Gerwen-Bezwinger Williams würde bedeuten, dass er in der PDC Order of Merit am Niederländer vorbeizieht.