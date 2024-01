Darts-WM 2024: MvG-Schreck mit irritierender Geste

Das roch verdächtig nach Provokation pur: Scott Williams ist im Viertelfinale der Darts-WM 2024 mit einer irritierenden Geste in Richtung seines Gegners Michael van Gerwen auffällig geworden.

Der Engländer entschied beim 5:3-Triumph gegen den Superstar bereits den ersten Satz für sich - und irritierte dann mit einer fragwürdigen Handgeste in Richtung seinen Kontrahenten. (alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 )

Was war geschehen? Williams checkte nach nur wenigen Minuten über Doppel-16 zum 1:0 in Sätzen und jubelte zunächst wie gewohnt in Richtung seines Anhangs. Danach indes zeigte er mit seinem Zeigefinger auf den verärgerten Niederländer und formte mit seinen Fingern einen Kreis. Eine Stichelei gegen MvG, wie hinterher auch die PDC den Vorfall interpretierte.