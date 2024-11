Darts-WM 2025: Auslosung der PDC-Weltmeisterschaft heute live in TV, Stream & Ticker

Die Darts-WM 2025 wirft ihre Schatten voraus, das Highlight im Ally Pally naht. Am heutigen Montag werden die Paarungen ausgelost. Hier erfahren Sie, wie Sie die Auslosung verfolgen können.

In weniger als drei Wochen startet die Darts-WM 2025 und die Spannung vor dem Darts-Highlight des Jahres steigt. Wer trifft auf wen? Am heutigen Montag wird diese Frage im Rahmen der Auslosung beantwortet.

Vorher werden noch die letzten vier Startplätze in einem Blitzturnier für alle noch nicht qualifizierten Besitzer einer PDC-Tourkarte. SPORT1 überträgt die Auslosung ab 17:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in der SPORT1 App mit Originalkommentar.

So können Sie die Auslosung der Darts-WM 2025 live verfolgen:

Ticker : SPORT1.de und in der SPORT1 App

Darts-WM 2025: Erstmals sechs Deutsche dabei

Erstmals in der Geschichte sind sechs deutsche Teilnehmer ab dem 15. Dezember im Londoner „Ally Pally“ dabei. Auf wen treffen Martin Schindler, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel, Niko Springer und Kai Gotthardt? Und mit wem bekommen es die Topfavoriten Luke Humphries, Michael van Gerwen und Luke Littler zu tun? Die Antworten gibt es am heutigen Montag.

Martin Schindler und Gabriel Clemens zählen zu den Top-32 der Order of Merit und sind dadurch automatisch für die 2. Runde gesetzt. Ricardo Pietreczko und Florian Hempel haben sich über die Top-32 der Pro Tour Order of Merit ihren Startplatz bei der WM erspielt. Außerdem sicherten sich Niko Springer über die PDC Development Tour sowie Kai Gotthardt über die PDC Europe Super League das WM-Ticket.

Darts-WM: Keine Neuauflage des Endspiels von 2024

Luke Humphries geht als Titelverteidiger in das Turnier. „Cool Hand Luke" sicherte sich im Endspiel 2024 mit einem 7:4-Sieg über Luke Littler den Titel. Doch eine Neuauflage dieses Finales ist nicht möglich. Das geht aus der Setzliste hervor .

Demnach würde es bereits im Halbfinale zu dem Topduell kommen. Während Humphries an Position eins gesetzt ist, befindet sich Littler an Nummer vier. Beide tauchen in der oberen Hälfte des Turnierbaums auf. Die Topspieler der unteren Turnierhälfte sind Michael Smith und Michael van Gerwen. Van Gerwen ist die Nummer drei der Setzliste, Smith die zwei.