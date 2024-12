Darts-WM 2025: 13-Jähriger mit verblüffendem Auftritt - auch Littler schaut vorbei

Lex Paeshuyse hat die JDC Weltmeisterschaft 2024 gewonnen! Der 13-Jährige setzte sich in einem hochklassigen Finale gegen den 16 Jahre alten Engländer Daniel Stephenson mit 5:1 in Legs durch.

Paeshuyse wusste im Endspiel mit einem Drei-Dart-Average von 90,85 Punkten zu überzeugen. Die fünf Leggewinne sicherte er sich in 20, 17, 14, 14 und 15 Darts. Bei der JDC Weltmeisterschaft treten Spieler im Alter von zehn bis 17 Jahren an. In den Jahren 2022 und 2023 konnte Luke Littler den Titel an sich reißen.