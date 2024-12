Bitteres Aus nach Spektakel! Deutscher Debütant glänzt

Niko Springer scheitert bei der Darts-WM in Runde eins, zeigt dabei aber eine teils Weltklasse-Leistung. Sein Gegner zeigt sich aber cooler auf die Doppel-Felder.

Was für ein Debüt von Niko Springer ! Der 24-Jährige hat bei seiner ersten Teilnahme bei der Darts-WM den Sprung in die 2. Runde verpasst, die Zuschauer im Ally Pally aber mit Spektakel verzaubert. Springer unterlag dem letztjährigen Halbfinalisten Scott Williams mit 1:3 , zeigte dabei aber wie sein Gegenüber teils Weltklasse-Darts.

Am Ende stand beim „Meenzer Bub“ ein starker 3-Dart-Average von 98,92 zu Buche, Williams kam auf 96,24. Insgesamt 16 180er zauberten beide Spieler ans Board (Williams 9, Springer 7). Damit verpassten sie den WM-Rekord für ein Erstrundenmatch nur um einen 180er. Am Ende entschied die bessere Doppelquote von Williams (40,9 %) gegenüber Springer (23,3 %).

Darts-WM: Springer startet stark

Im dritten Satz startete Springer furios, verpasste das 161er-Finish nur knapp. Doch Williams brachte anschließend seinen Anwurf durch. Anschließend zog Springer, der sich mit Williams inzwischen einen hochklassigen Schlagabtausch lieferte, nach. Williams hielt nun erneut seinen Anwurf. Im entscheidenden Leg verfehlte Springer drei Darts auf Doppel, was sich rächen sollte. Williams bedankte sich und ging damit mit 2:1 in Sätzen in Führung.