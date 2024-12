Darts-WM 2025: Der deutsche Mann ohne Nerven

Kai Gotthardt steht als Debütant in der zweiten Runde der Darts-WM, „The Tunnel“ beweist einmal mehr, wie mental stark er ist. Dahinter steckt ein Kniff, auf den es nun gegen einen der großen Namen ankommt.

Das „erste Mal“ ist nicht selten Grund für schweißnasse Hände und ein wackliges Nervenkostüm. Viele Gedanken kreisen durch den Kopf, die Knie fangen an zu zittern. Nur augenscheinlich nicht bei Kai Gotthardt.

Wie „The Tunnel“ am Montagnachmittag beim 3:1-Sieg über Alan Soutar bei seinem Debüt auf der Bühne des Alexandra Palace wirkte, konnte man beinahe annehmen, Unsicherheit würde in seinem Duktus mit Nervenstärke ersetzt. Nun bekommt es Gotthardt mit einem der großen Namen der Szene zu tun, sein Zweitrundengegner am Freitagnachmittag (ab ca. 16.45 Uhr, LIVE auf SPORT1) ist kein Geringerer als Top-Ten-Spieler Stephen Bunting.