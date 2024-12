Darts-WM 2025: Deutscher Darts-Star Pietreczko mit besonderem Ritual

Ricardo Pietreczko startet souverän in die Darts-WM. Dabei sticht eine Kleinigkeit in seinem Wurf besonders hervor.

Ricardo Pietreczko ließ bei seinem Auftaktmatch der Darts-WM nichts anbrennen. Souverän gewann der 30-Jährige gegen den Chinesen Xiaochen Zong mit 3:0 in den Sätzen.

Tradition seit fast 10 Jahren

Seit einem E-Dart Turnier 2015 in Kroatien wirft er in dieser Reihenfolge, verriet „Pikachu“ bereits im letzten Jahr. „Da habe ich mir überlegt, was man als Deutscher machen könnte, um ein Erkennungsmerkmal zu haben“.