Darts-WM 2024: Humphries legt gegen deutsche Fans nach! "War gestern frustriert ..."

Luke Humphries explodierte nach seinem Sieg bei der Darts-WM über Ricardo Pietreczko - und schrie in Richtung des Publikum. Gestikulierte, dass er dieses nicht hören könne. Die mehrheitlich deutschen Fans hatten am Mittwochabend unentwegt für „Pikachu“ gejubelt, ein kleiner Teil zeitgleich den englischen Mitfavoriten ausgepfiffen.

Während sich „Cool Hand“ schon nach dem Spiel bei SPORT1 äußerte („Es gab so drei Leute, die nicht so fantastisch waren“) und auch auf der Pressekonferenz nachlegte („Ich hatte 99 Prozent des Publikums gegen mich und ein Teil von ihnen pfiff mich bei jedem Wurf aus. Geistig und körperlich war es das härteste Match, das ich je gespielt habe. Ich fühlte mich wie in Deutschland“), konnte er sich selbst am Folgetag kaum beruhigen.