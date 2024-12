Darts-WM 2025: Diese Konsequenzen hat das Clemens-Aus

Bitterer WM-Auftakt für Gabriel Clemens! Der deutsche Darts-Star schied am Donnerstag durch eine 1:3-Niederlage in seiner Zweitrundenpartie gegen den Waliser Robert Owen bei der Weltmeisterschaft aus.

Infolge der Pleite steht auch fest, dass der „German Giant“ in der PDC Order of Merit abrutscht. Vor dem Turnier war Clemens an Position 27 der Weltrangliste gerankt und für die WM auch gesetzt, nach der Niederlage gegen Owen ist der 41-Jährige im Live-Ranking bereits auf Platz 36 abgerutscht und könnte - je nach Abschneiden der hinter ihm platzierten Spieler bei der WM - noch weiter zurückfallen.