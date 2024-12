Darts-WM 2025: Bitteres Aus für Clemens!

Mit Gabriel Clemens verabschiedet sich der erste Deutsche von der Darts-WM. Der „German Giant“ beißt sich an einem starken Waliser die Zähne aus.

Dabei war Clemens seinem Kontrahenten in so gut wie allen Belangen unterlegen. Nicht nur der 3-Dart-Average von 92,39 war schlechter als der von Owen (98,97), auch die Doppelquote von 27,3 % war ausbaufähig und schlechter als die von Owen 41,7 %.

„Robert Owen spielt hier das Match seines Lebens“, kommentierte SPORT1 -Experte Robert Marijanovic. „Man muss auch ganz hoch anrechnen, was Owen mental zustande gebracht hat. Das war ein unfassbares Spiel vom Waliser.“ Er ergänzte: „Gaga weiß das auch. Owen war heute der bessere Spieler. Was der abgerissen hat, war ein Feuerwerk vom Feinsten.“

Ähnlich sah es auch Max Hopp: „Die Anfangsphase ging voll in die Richtung von Robert Owen, hintenraus hat ‚Gaga‘ ins Spiel hineingefunden. Endlich kamen die Scores, dazu das 117er und das 143er-Finish. Man hatte das Gefühl, jetzt zieht er das Spiel nochmal an sich und startet ein kleines Comeback.“ Hintenraus sei der entscheidende Moment im vierten Satz gewesen, als Clemens 1:0 mit einem Break führte und Owen direkt das Rebreak machte. „Wir haben dann ja gesehen, wie der letzte Satz gelaufen ist.“

Nichtsdestotrotz habe man gesehen, was Clemens zu leisten imstande ist. „Darauf muss er jetzt aufbauen, und dann voller Fokus auf 2025.“

Für Clemens hat das Ausscheiden dagegen drastische Konsequenzen. Da sein Halbfinaleinzug von vor zwei Jahren aus der Wertung für die Order of Merit fällt, rutscht er aus den Top 32 der Weltrangliste. Der Saarländer wollte sich nach der Partie bei nicht äußern, weder bei SPORT1 noch auf der Pressekonferenz.

Darts-WM: Clemens-Gegner unterläuft Schnitzer

Im zweiten Satz gab dann Owen den Ton an. Nach einem souveränen ersten Leggewinn von Owen stand Clemens bei eigenem Anwurf nach neun geworfenen Darts bei nur 55 Punkten Rest. Doch der „German Giant“ zeigte Nerven auf die Doppelfelder, was Owen ausnutzte und sich den zweiten Satz mit 3:0 in Legs holte.