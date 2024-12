Darts-WM 2025: Doppel-Durchmarsch! "The Rockstar" lässt die Muskeln spielen - "Heavy Metal" siegt im Eiltempo

Ryan Searle steht bei der Darts-WM in der dritten Runde. Dem Kanadier Matt Campbell lässt „Heavy Metal“ kaum eine Chance. Mit Dirk van Duijvenbode scheidet der nächste gesetzte Spieler aus.

Machtdemonstration von Joe Cullen bei der Darts-WM ! „The Rockstar“ ließ Geheimfavorit Wessel Nijman am Sonntagnachmittag keine Chance und steht nach einem 3:0 in den Sätzen im Sechzehntelfinale .

Ausschlaggebend war vor allem Cullens starke Doppelquote in Höhe von 40,91 Prozent, bei Nijman waren es nur 28,57 Prozent.

Searle marschiert durch

Außerdem war Ryan Searle im Eiltempo ins Sechzehntelfinale marschiert. Gegen Matt Campbell setzte sich Searle klar mit 3:0 in den Sätzen durch.

„Heavy Metal“ hatte es am Sonntagnachmittag besonders eilig. Nachdem Campbell im ersten Satz zum 1:1 in den Legs ausgeglichen hatte, zündete Searle den Turbo, gab im gesamten Match nicht ein Leg mehr ab und sicherte sich somit die nächsten acht Legs in Folge zum Sieg.