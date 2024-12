Darts-WM 2025: Littler pulverisiert WM-Rekord

Bei der Darts-WM in London müht sich Luke Littler nach anfänglichen Probleme in die nächste Runde. Einen 9-Darter verpasst der amtierende Vize-Weltmeister nur knapp, stellt aber einen Rekord auf!

Luke Littler ist bei der Darts-WM in London (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) in die dritte Runde eingezogen. Der 17 Jahre alte Shootingstar schaltete Ryan Meikle mit 3:1 in den Sätzen aus.