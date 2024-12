Luke Littler kämpft sich bei Darts-WM weiter: "Keine überzeugende Leistung für seine Verhältnisse"

Die nächste Runde ist gebucht! Luke Littler hat am Samstagabend sein Drittrunden-Duell gegen Ian White mit 4:1 in Sätzen gewonnen und steht nun im Achtelfinale der Darts-WM .

Während der Partie war der 17-Jährige überwiegend nicht zufrieden mit seiner Leistung, wodurch er in den wichtigen Momenten des Duells emotional wurde. „Es war keine überzeugende Leistung für seine Verhältnisse“, bilanzierte der PDC Europe Chef, Werner von Moltke bei SPORT1 in seiner Funktion als Co-Kommentator.

Der 17-Jährige erwischte einen schwierigen Start in die Partie. Zwar war er nicht zufrieden mit seinem Spiel und der erste Satz ging bei eigenem Anwurf in den Decider, doch Littler konnte diesen für sich entscheiden.

Littler profitiert von Whites Fehlern

Den dritten Satz gewann Littler dann im Schnelldurchlauf mit 3:0, doch tat sich auch in dem darauffolgenden Satz wieder schwerer. Dieser ging erneut in den Decider. Der 17-Jährige profierte diesmal von Fehlern von White, weshalb er mit 3:1 in den Sätzen in Führung ging.