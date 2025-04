WWE WrestleMania 41 - Tag 2 im TV und Stream: Endet eine Mega-Karriere wirklich so?

Martin Hoffmann 20.04.2025 • 18:59 Uhr Heute Nacht steigt der zweite Abend der Megashow WWE WrestleMania 41 in Las Vegas mit dem Gigantenduell Cody Rhodes vs. John Cena. Hier finden Sie alle Infos.

Schon der erste WrestleMania-Tag verlief spektakulär ereignisreich - nun steht das größte Match des WWE-Jahres bevor.

An Tag zwei der Megashow im NFL-Stadion von Las Vegas steht das Gigantenduell zwischen WWE-Champion Cody Rhodes und Rekordtitelträger John Cena an. Es ist das letzte WrestleMania-Match des inzwischen auch als Hollywood-Star berühmten Cena, der sein Karriere-Ende für dieses Jahr angekündigt hat - und sein am meisten aufgeladene seit langem.

Tritt John Cena als WWE-Champion ab?

Zum ersten Mal seit 22 Jahren tritt Cena wieder als böser „Heel“ an, seitdem er sich im Februar gegen Rhodes gewandt hat - an der Seite seines alten Rivalen Dwayne „The Rock“ Johnson, der seitdem in auffälliger Weise mit Abwesenheit glänzt. Nun kämpft der 47-Jährige darum, als allererster Wrestler überhaupt - laut offizieller WWE-Zählung - zum 17. Mal einen bedeutsamen World Title zu gewinnen und so die Ikone Ric Flair zu überflügeln.

In der Story mit Rhodes hat Cena angekündigt, den Titel zu gewinnen und danach damit zurückzutreten, so dass ein neuer, aus Cenas Sicht nicht mehr relevanter Gürtel kreiert werden müsste - wobei er nicht näher ausgeführt hat, ob unmittelbar nach WrestleMania oder später.

Tatsächlich ist mit Gewissheit davon auszugehen, dass es nicht so laufen wird: Cena hat - vor seinem „Heel Turn“ sein Karriere-Aus erst für Ende des Jahres angekündigt, Events bis weit nach WrestleMania werden schon mit Cena beworben.

Macht es John Cena wie CM Punk?

Nicht geklärt ist damit, die Frage, wie das Match ausgeht: Cena könnte verlieren und damit in traditioneller Wrestling-Manier die Fackel an den jüngeren Star weiterreichen. Er könnte aber auch gewinnen und einer Revanche-Story den Weg bahnen, bei der voraussichtlich Rhodes den Titel irgendwann wieder zurückgewinnen wird - etwa beim SummerSlam im Sommer in Detroit, in diesem Jahr erstmals auch ein zweitätiges Stadion-Event wie Mania.

Es wäre eine Story mit ähnlichen Motiven wie einst Cenas legendäre Fehde mit CM Punk, der 2011 damit drohte, WWE mit dem Titel zu verlassen - seinerseits ein Reprise des „Summer of Punk“, bei dem Punk vor seinem Wechsel zu WWE 2005 den World Title der kleinen Promotion ROH als Geisel nahm.

Es wäre ein Verlauf, mit dem WWE das letzte Karriere-Jahr Cenas mehr auskosten würde als mit einer Niederlage gegen Rhodes in der Nacht, weswegen viele Beobachter mit einem Sieg Cenas rechnen. Ob sie Recht behalten, wie genau die Inszenierung aussehen wird und ob es womöglich einen Überraschungsauftritt von The Rock oder anderen geben wird: All das wird sich in der Nacht zeigen - SPORT1 hat alle Infos zum großen Ringspektakel:

WrestleMania 41: Die Match-Card an Tag 2:

WWE Title Match: Cody Rhodes (c) vs. John Cena

Cody Rhodes (c) vs. John Cena Women’s World Title Match: Iyo Sky (c) vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley in a triple threat

Iyo Sky (c) vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley in a triple threat WWE Intercontinental Title Match: Bron Breakker (c) vs. Penta vs. Finn Balor vs. Dominik Mysterio

Bron Breakker (c) vs. Penta vs. Finn Balor vs. Dominik Mysterio WWE Women’s Tag Team Title Match: Liv Morgan & Raquel Rodriguez (c) vs. Bayley & Lyra Valkyria

Liv Morgan & Raquel Rodriguez (c) vs. Bayley & Lyra Valkyria Sin City Street Fight: Drew McIntyre vs. Damian Priest

Drew McIntyre vs. Damian Priest Randy Orton vs. ???

AJ Styles vs. Logan Paul

WrestleMania 41: Uhrzeit, TV, Livestream:

TV: -

Stream: WWE Network