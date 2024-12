Darts-WM 2025: Humphries macht Kracher perfekt

Humphries lässt nichts anbrennen

Der erste Satz ging gleich in ein fünftes Leg, das Humphries per Break für sich entschied. Im zweiten Satz ging zunächst Kenny per Break in Führung, doch Humphries drehte den Spieß erneut um und ging nach drei gewonnenen Legs in Folge mit einer 2:0-Satzführung für eine kurze Pause von der Bühne.