Darts-WM 2025: Kranker Peter Wright zieht ins Achtelfinale ein

Der Schotte ging angeschlagen in die Partie, eine Brustinfektion war der Grund. Nach SPORT1 -Informationen schleppt Wright diese schon seit Tagen mit sich herum, über die Weihnachtsfeiertage konnte er kaum trainieren. Während der Partie hustete Wright immer wieder in sein Handtuch, das Unwohlsein war der Darts-Ikone sichtlich anzumerken.

„Snakebite“ startet furios

Wright kam gut in die Partie und sicherte sich den ersten Satz mit 3:1 in den Legs. Auch im zweiten Satz erwischte „Snakebite“ einen guten Start, nach einem Break zu Beginn hielt er seinen Anwurf mit nur 10 Darts. Im dritten Leg verpasste Wattinema einige Darts auf die Doppel, Wright war zur Stelle und holte sich auch den zweiten Durchgang.

Mit einem 117er-Finish startete Wright in den dritten Satz und sicherte sich damit das siebte Leg in Folge. Beinahe checkte Wright anschließend 154 Punkte zum Break, doch der dritte Dart segelte knapp an der Doppel-20 vorbei. Anschließend konnte Wattinema den Run endlich stoppen, checkte die Doppel-14 und stellte auf 1:1. Daraufhin hielten beide Spieler ihren Anwurf und es ging in den Decider. Dort schrammte Wright am 170er-Big-Fish-Finish vorbei und Wattinema checkte anschließend 144 Punkte, um in den Sätzen auf 1:2 zu verkürzen.