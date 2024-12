Darts-WM 2025: "Ich habe eine schwierige Zeit hinter mir"

Mensur Suljovic greift nach einem Jahr Unterbrechung wieder bei der Darts-WM an. Eine Neuerung stimmt den Österreicher positiv.

Obwohl der 52-Jährige bereits 15-mal teilgenommen hat, freue er sich „wie beim ersten Mal“, wie er im SPORT1 -Interview betonte. Insbesondere deshalb, weil bei ihm in junger Vergangenheit der Wurm drin war.

„Ich habe eine schwierige Zeit hinter mir. Ich freue mich sehr, als Außenseiter dabei zu sein“, erklärte „The Gentle“. Gesundheitliche Probleme und damit verbundene Formschwankungen ließen den früheren Premier-League-Starter in der Weltrangliste weit zurückfallen. Vor der Weltmeisterschaft findet sich Suljovic auf Rang 56 wieder.

Suljovic droht Verlust der Tour Card

Läuft es ungünstig, könnte er sogar seine Tour Card verlieren. Umso wichtiger wäre zumindest ein Sieg im Alexandra Palace. Zum Auftakt bekommt es der gebürtige Serbe am Donnerstag im zweiten Match der Abendsession mit Matt Campbell aus Kanada zu tun.

So richtig warm wurde Suljovic mit der größten Darts-Bühne der Welt nie. „Ich habe jedes Mal Druck bei der WM. Früher habe ich wirklich ein ganzes Jahr super gespielt und die WM war eine Katastrophe. Hoffentlich ist es dieses Mal anders“, sagte der Champions-League-Sieger von 2017.

Änderung macht Hoffnung für Darts-WM 2025

Größter Erfolg war der Finaleinzug beim World Cup an der Seite von Rowby-John Rodriguez. Beim Grand Slam of Darts im Oktober absolvierte er eine beachtliche Gruppenphase, verpasste allerdings den Sprung in die K.o.-Runde.