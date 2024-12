Kein Alkohol? "Dann bekommt ihr die Darts nicht!"

PDC-Boss Barry Hearn hält eine Durchführung der Darts-WM in Saudi-Arabien für möglich - allerdings nur unter einer Voraussetzung.

Schon seit längerer Zeit geht PDC-Boss Barry Hearn damit hausieren, dass er es nicht ausschließen möchte, die Darts-WM (alle Spiele live auf SPORT1 ) künftig in Saudi-Arabien austragen zu lassen. Doch nun stellte der 73-Jährige klar, dass diese Pläne auf Eis gelegt wurden - vorerst.

Darts-WM? „Eines Tages werden wir uns umsehen“

Aktuell ist das Konsumieren sowie das Kaufen von Alkohol in Saudi-Arabien illegal. Es drohen für Ausländer Geld- und Gefängnisstrafen oder die Ausweisung. Da das Trinken von Alkohol sowie Kostümieren ein wesentlicher Bestandteil des Dartsport sind, sollen intensivere Planungen von Turnieren in Saudi-Arabien zur Zeit nicht verfolgt werden, so Hearn.