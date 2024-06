WM in Saudi-Arabien? Darts-Star tobt

Seit 2008 fliegen regelmäßig die Pfeile durch den Alexandra Palace, wenn die Darts-Weltmeisterschaft in London ausgetragen wird. Doch das könnte sich nach den Plänen des ehemaligen Vorsitzenden der Professional Darts Corporation, Barry Hearn bald ändern.

„Geht nach Riad, wir kommen für etwas anderes in den Ally Pally zurück“, meinte Hearn vor den US Darts Masters bei TalkSport und erklärte: „Das war nur ein Scherz. Was ich sagen will, ist: ‚Lebt in der realen Welt‘.“

Hearn, der bereits im Snooker die Saudi Arabia Snooker Masters ausgehandelt hat, die in diesem Jahr erstmals stattfinden, will in erster Linie mehr Fans zu den Events bringen und sieht dabei Saudi-Arabien als Chance. „Wenn ich das Preisgeld verfünffachen würde, würde jeder hingehen“, behauptete der Sportveranstalter.

Bully Boy: WM „darf niemals verlegt werden“

Doch dieses Gedankenspiel erhielt unter den Darts-Stars bereits einiges an Gegenwind. „Ally Pally, wir sollten den Raum wechseln, nicht den Veranstaltungsort. Dort gibt es einen größeren Raum, der Platz für sechs- oder siebentausend Menschen fasst“, schlug Michael Smith im Gespräch mit dem Mirror auch im Hinblick auf das möglicherweise höhere Preisgeld vor.

Aktuell bietet die Räumlichkeit im Ally Pally Platz für 3.200 Zuschauer. Innerhalb weniger Stunden sind die Tickets im Normalfall bereits ausverkauft.

Dennoch forderte Smith: „Es sollte auf keinen Fall verlegt werden, der Veranstaltungsort darf niemals verlegt werden. Es ist eine ikonische Sache“, führte er aus und erklärte dabei auch: „Niemand nennt es die Weltmeisterschaft, sondern sagt: ‚Ich schaue im Ally Pally zu‘.“

Auch Top-Talent Luke Littler unterstützte die Kritik von Smith. „Stell dir vor, du fliegst über Weihnachten von Saudi-Arabien nach Manchester und dann wieder zurück, das könnte ich nicht“, blickte der Sieger der Premier League of Darts auf den möglichen Prozess voraus.

Keine Einwände gegen Events in Saudi-Arabien

Bezüglich anderer Events im Darts sehe Smith keine Probleme, diese in Saudi-Arabien auszutragen. „Jede andere Sportart ist da, warum also nicht Darts? Eine der besten Sportarten, die größte Party. Das ist das Problem in Saudi-Arabien, die Party-Seite. Es wird schwierig werden, aber wenn ich dabei sein kann, würde ich gerne hingehen“, sagte der Bully Boy.