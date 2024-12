Darts-WM 2025: Littler jubelt nach Thriller

SPORT1 30.12.2024 • 23:57 Uhr Luke Littler steht im Viertelfinale der Darts-WM. Das Wunderkind liefert sich mit Ryan Joyce ein Breakfestival - aber behält am Ende die Oberhand.

Luke Littler gewinnt einen großen Kampf bei der Darts-WM! Der 17-Jährige hat am Montagabend sein Achtelfinale gegen Ryan Joyce mit 4:3 in den Sätzen gewonnen und steht nun im Viertelfinale. Am Neujahrstag trifft das Wunderkind auf Nathan Aspinall.

{ "placeholderType": "MREC" }

Littler legte fulminant los und startete seine ersten beiden Legs jeweils mit einer 180. Joyce blieb zunächst einmal nur das Nachsehen, konnte aber zwischenzeitlich auf 1:2 in den Legs verkürzen. Das eigene Anwurfleg ließ sich der 17-Jährige aber nicht mehr nehmen und ging in den Sätzen in Führung - interessant: jedes Leg beendete Littler auf der Doppel-10.

Littler beendet Breakfestival

Der zweite Satz entwickelte zu einem Breakfestival, denn in den ersten vier Legs gewann jeweils der Spieler, der dies nicht startete. Somit ging es in den Decider, den Joyce bei Anwurf Littler für sich entscheiden konnte. Der Engländer brillierte mit seiner Doppelquote, denn nach den ersten beiden Sätzen hatte er vier seiner fünf Versuche getroffen (80 Prozent). Littler hingegen stand bei 26,3 Prozent (5/19).

Im ersten leg des dritten Satzes fuhr Littler dann das erste Mal aus der Haut und bejubelte emotional sein Break zum 1:0. Daraufhin legte der 17-Jährige nach und beendete die Serie von sechs Breaks in Folge. Er stellte bei eigenem Anwurf auf 2:0 in den Legs und fuhr im Anschluss das 2:1 in den Sätzen ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Joyce gibt nicht auf

Joyce ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, spielte sein Spiel einfach weiter und konnte sich weiterhin auf seine große Stärke verlassen: Die Doppelquote. So glich er erneut in den Sätzen aus und stellte auf 2:2.

Littler fing daraufhin an, richtig zu kämpfen und quittierte jede gute Aufnahme von sich mit einer verbissenen Reaktion. Ihm gelang es den fünften Satz mit 3:1 in den Legs zu gewinnen. Beim entscheidenden Treffer in die Doppel-20 ballte er die Faust und ging wieder in Führung.

Littler feiert Sieg ausgelassen

Joyce schlug im sechsten Durchgang zunächst aber wieder zurück und ging mit 2:0 in den Legs in Führung, doch Littler stellte auf 2:2. Im Decider verpasste Joyce die Satzdarts, was dem Wunderkind einen Matchdart auf die Doppel-20 ermöglichte. Diesen nutzte es nicht, woraufhin sein Landsmann dies ausnutzte und auf 3:3 in den Sätzen stellte.

Im letzten Satz schaltete Littler dann nochmal einen Gang höher und gewann diesen mit 3:1 in den Legs. Danach brachen bei ihm alle Dämme und er jubelte ausgelassen.