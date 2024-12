Darts-WM 2025: Enttäuschung für Darts-Queen Sherrock

SPORT1 17.12.2024 • 23:22 Uhr Die WM ist für Fallon Sherrock schon wieder vorbei. Die Darts-Queen verliert gegen Landsmann Ryan Meikle. Zuvor war bereits ihr Partner Cameron Menzies dramatisch gescheitert.

Das Warten geht weiter. Seit Januar 2020 ist Fallon Sherrock kein Sieg mehr im legendären Alexandra Palace gelungen. Die Durststrecke endete am Dienstagabend nicht. In der ersten Runde der Darts-WM war Sherrock ihrem Landsmann Ryan Meikle mit 1:3 in den Sätzen unterlegen.

Sherrock verpasste damit ein Zweitrunden-Match gegen Wunderkind Luke Littler. Einen Tag zuvor war bereits ihr Lebensgefährte Cameron Menzies dramatisch gescheitert und auf der Bühne in Tränen ausgebrochen.

Im Dezember 2019 hatte die 30-Jährige als erste Frau jemals bei der PDC-WM einen Mann besiegt und sich damit in die Geschichtsbücher eingetragen. Doch dieses Mal reichte es für die Darts-Queen - die zuletzt verstärkt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte - nicht.

Sherrock muss weiter warten

Dabei kam ihr Kontrahent zunächst überhaupt nicht ins Spiel. Mit einem Average von 70,39 Punkten hatte Meikle im ersten Satz keine Chance. Sherrock, die von den Fans als “Queen of the Palace“ gefeiert wird, überzeugte mit 79,11 Punkten im ersten Durchgang ebenfalls überhaupt nicht, setzte sich aber mit 3:0 in den Legs durch.

Doch danach änderte sich das Bild. Meikle steigerte sich zumindest etwas. Die Folge: Er holte sich mit einem ungefährdeten 3:0 den Satzausgleich.

Der 28-Jährige gewann auch die folgenden drei Legs und ging so mit 2:1 nach Sätzen in Führung. Das Niveau des Matches sorgte dabei teilweise für ein Stimmungstief in der Halle. Beide Akteure enttäuschten. Meikle kam am Ende auf einen Average von 83,53 Punkten, Sherrock unterbot diesen Wert mit 81,81 noch einmal. „Das ist teilweise schon echt wild“, befand SPORT1-Experte Robert Marijanovic während der Übertragung.

