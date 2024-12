Darts-WM 2025: “Martin ist eine absolute Scoring-Maschine” - Darts-WM-Kolumne von Robert Marijanovic

Robert Marijanovic 14.12.2024 • 10:43 Uhr Am 15. Dezember beginnt im legendären Londoner Alexandra Palace die Darts-WM 2025. SPORT1-Experte Robert Marijanovic schätzt in seiner Kolumne die Chancen der sechs deutschen Teilnehmer ein und nennt seine Favoriten auf den Titel.

Liebe Darts-Freunde,

am Sonntag hat das Warten ein Ende, die Darts-WM 2025 startet im Ally Pally! Die Vorfreude ist riesig, weil es so viele offene Fragen gibt: Wer kommt weit? Was wird passieren? Welche Spieler enttäuschen? Wer überrascht positiv? Wie werden die Deutschen abschneiden?

{ "placeholderType": "MREC" }

Man macht sich ständig Gedanken, aber am Ende passieren bei einer WM oft Dinge, die niemand vorhergesehen hat. Aus deutscher Sicht gilt es vor allem auf Martin Schindler und Gabriel Clemens zu achten, die beiden sind unsere Zugpferde.

Sie stehen im gleichen Viertel des Turnierplans und ich behaupte: Für beide ist viel möglich! Aber auch die anderen sind nicht zu unterschätzen. Bei Florian Hempel weiß man zum Beispiel, dass er ein Major-Monster ist. Er hat noch nie die erste Runde eines Majors verloren.

Weshalb Marijanovic besonders auf Schindler achtet

Ein besonderes Auge habe ich aber auf Schindler, der in diesem Jahr von allen Deutschen den besten Eindruck hinterlassen hat. Er muss - wie er es zuletzt so gut geschafft hat - seinen vollen Fokus auf das Spiel legen und die Konzentration möglichst lange hochhalten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das, womit er seine Gegner dann immer wieder schocken kann, ist sein Scoring. Martin ist eine absolute Scoring-Maschine. Auf der Triple-20 ist es der Wahnsinn, wie klein der Kreis ist, den er da treffen kann.

Die ganz heißen Favoriten auf den Titel sind aber auch in diesem Jahr wieder andere. So wie es gerade aussieht, geht die Sache nur über die beiden Luke’s - Luke Humphries und Luke Littler. Die beiden werden mit Abstand am häufigsten getippt und stehen auch am meisten im Rampenlicht. Dahinter lichtet sich das Feld schon etwas.

Bei Luke Humphries wird es wieder darauf ankommen, die richtigen Momente zu nutzen. Im letzten Jahr hatte er zwei schwere Spiele, die er am Ende überstanden hat und auch im Finale war es nicht immer einfach für ihn. Gegen Ricardo Pietreczko musste er richtig kämpfen, auch gegen Joe Cullen war er am Rande des Ausscheidens und rettete sich. Kann er diese Magie noch einmal erzeugen?

Bis demnächst, Game On!

Euer Robert Marijanovic

Robert Marijanovic, geboren am 6. Mai 1980, hatte von 2007 bis 2020 an Turnieren der PDC teilgenommen, darunter dreimal an der PDC-Weltmeisterschaft im Alexandra Palace. Seit der WM 2019 tritt der „Robstar“ auch als TV-Experte in Erscheinung. Für SPORT1 begleitet er die Darts-WM 2025 mit seinen Einschätzungen am Mikrofon.