Darts-WM 2025 mit Price, Wright und Humphries heute live im Free-TV, Stream & Ticker

Nach kurzer Weihnachtspause ist die Darts-WM 2025 wieder in vollem Gange. Von Anfang an dürfen sich die Stars der Szene keine Schwäche erlauben, weil jede Niederlage mit dem sofortigen Aus einhergeht. Folgerichtig ist auch an Tag zehn der Darts-WM 2025 für mächtig Spannung gesorgt.

Statt wie bisher acht gibt es jetzt nur noch sechs Matches, also in jeder Session drei. Außerdem neu: In der dritten Runde kommt zum ersten Mal der Modus „Best-of-7″ zu tragen. Die Darts-Stars benötigen also vier Gewinnsätze, um weiterzukommen.