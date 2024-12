Price-Drama bei Darts-WM: „Das war die Show des Turniers - grandios!“

Was für ein Drama! Gerwyn Price hat ein unglaubliches Drittrunden-Spiel bei der Darts-WM für sich entschieden und den Einzug ins Achtelfinale gefeiert. Der Waliser gewann mit 4:3 gegen den Engländer Joe Cullen, nachdem er bereits 3:0 in Sätzen geführt hatte.

Cullen kam jedoch zurück und stellte zwischenzeitlich auf 3:3 in Sätzen. Im entscheidenden Satz hagelte es ein Break-Festival, die Partie musste im elften und entscheidenden Sudden-Death-Leg entschieden werden. Dort zog Cullen den Kürzeren und Price ließ seinen Emotionen freien Lauf. „Hut ab vor beiden Spielern. Das war die Show des Turniers. Grandios!“, fasste SPORT1 -Experte Robert Marijanovic zusammen.

Im Achtelfinale wartet am Montagabend Landsmann Jonny Clayton auf Price, der nach dem Spiel spannende Details zugab. Auf die Frage, wie der das entscheidende letzte Leg überstanden haben, antwortete „The Iceman“ ehrlich: „Ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht einmal, dass es das letzte Leg war. Ich habe einfach weitergemacht. Dann hat er ( Caller Charlie Corstorphine, Anm. d. Red. ) ‚Game, shot and match‘ geschrien – und ich dachte, es wäre noch ein Leg zu spielen.“

Price stellt auf 3:0

Price und Cullen fanden von Beginn an ihr Scoring, vor allem der Waliser lag Mitte des ersten Satzes teilweise auf Kurs eines Averages über 110 Punkten. Allein im ersten Satz warfen beide Akteure fünf 180er, Price sicherte sich den Durchgang per Break zum 3:2 in Legs und zur 1:0-Satzführung.