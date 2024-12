Darts-WM 2025: Publikumsliebling scheidet aus

Ricky Evans muss sich bei der Darts-WM verabschieden. Der Engländer verliert in der 3. Runde gegen Überraschung Robert Owen.

Die Darts-WM ist für Ricky Evans vorbei! Der Publikumsliebling hat sein Drittrundenduell gegen Robert Owen mit 2:4 in den Sätzen verloren.

Durch den Sieg behält der Waliser die Tourcard. Nach dem großen Erfolg brach Owen in Tränen aus, ihm war seine Erleichterung anzusehen. Der Waliser schreibt sein eigenes Märchen, denn aufgrund der Disqualifikation von Dom Taylor rückte er nach und steht nun im Achtelfinale. Dort trifft Owen auf Callan Rydz.

Evans mit einem Highlight-Walk-on

Mit seinem Walk-on sorgte Evans vor der Partie für ein Highlight. Vor Weihnachten versprühte der Engländer weihnachtliche Stimmung mit dem Song ‚Merry Christmas Everyone‘ im Ally Pally. Am Sonntagabend entschied er sich für einen Song von Madonna und lief mit dem Lied ‚Like a Prayer‘ ein. Die feierwütigen Zuschauer sangen lauthals mit.

Mit diesem Rückenwind startete „Rapid“ auch in die Partie und gewann den ersten Satz mit 3:1 in den Legs. Dabei checkte er unter anderem die 126 und sorgte damit für ein weiteres Highlight.

Owen konnte dann aber im zweiten Satz zurückschlagen. Dies lag auch daran, da das Scoring von Evans um fast sechs Punkte einbrach. Der Waliser nutzte es aus und glich in den Sätzen aus.

Der dritte Satz war in der Folge sehr ausgeglichen und ging in den Decider, welchen Evans mit einem 14-Darter für sich entscheiden konnte. Im Anschluss jubelte der Engländer über den Satzerfolg emotional.

Owen bleibt nervenstark

Beide Spieler hatten im vierten Satz dann erhebliche Probleme auf die Doppelfelder. Evans verpasste es mehrmals, den Satz beim Stand von 2:1 in den Legs zu gewinnen, doch es ging erneut in den Decider. Owen traf nach einigen Versuchen die D5. Bei eigenem Anwurf sicherte er sich dann das entscheidende Leg und glich wieder in den Sätzen aus.