Darts-WM 2025: Rätsel um deutschen Profi gelöst

Beim letzten Qualifikationsturnier zur Darts-WM 2025 fehlte ein Deutscher. Nun nennt er bei SPORT1 den Grund.

Vier Siege innerhalb weniger Stunden – schneller kann man sich nicht für die Darts-WM qualifizieren, wenn man eine Tour Card der PDC besitzt. Entsprechend dürften sich viele deutsche Fans verwundert die Augen gerieben haben, als die Teilnehmerliste des Tour Card Holder Qualifiers zur Weltmeisterschaft 2025 am 25. November einsehbar war.

Denn ein Name fehlte auf der Liste: Tim Wolters verzichtete auf einen Start. Nun hat der deutsche Darts-Profi seine Entscheidung erklärt, die Chance auf die Realisierung seines großen Traums auszulassen. „Das ging aus privaten Gründen nicht", verriet der 29-Jährige bei SPORT1 und betonte: „Es war sehr ärgerlich, dass ich dort nicht hinfliegen konnte."

Wolters räumte jedoch auch ein: „Aber – wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, wäre es ohnehin brutal schwer geworden, mich zu qualifizieren, da ich vorher nicht viel trainieren konnte.“

Wolters auch in Super League nicht dabei

So traten lediglich vier der fünf noch nicht qualifizierten deutschen Tour-Card-Holder zum finalen Qualifier an. Paul Krohne, Daniel Klose, Lukas Wenig und Pascal Rupprecht verpassten jedoch alle das Last-Minute-Ticket für den Alexandra Palace in London. Trotzdem steht 2025 der Rekord mit erstmals sechs WM-Startern aus Deutschland.

Eine weitere Gelegenheit, zu diesem Kreis hinzuzustoßen, blieb Wolters aufgrund der Regularien verwehrt. Der Familienvater aus Viersen, der in der Q-School 2024 überraschend seine Tourkarte holte, durfte nicht an der PDC Europe Super League teilnehmen.

„Ich war frustriert, dass ich nicht dabei war. An der Super League nehmen die besten Dartspieler Deutschlands teil. Dazu zähle ich mich, wenn ich eine Tour Card habe“, stellte Wolters klar. Doch anders als in den vorherigen Jahren vergab die PDC Europe keine Wildcards an Tourkarteninhaber.

„Konnte die Entscheidung nicht ganz nachvollziehen"

„Das hat die PDC Europe so entschieden, das muss man akzeptieren. Klar war ich darüber enttäuscht und konnte die Entscheidung nicht ganz nachvollziehen“, kritisierte Wolters und schob hinterher: „Dafür habe ich auch von vielen Verständnis erhalten.“

Es waren nur die K.o.-Runden-Teilnehmer der Super League 2023 und die besten Spieler der Next-Gen-Rangliste qualifiziert. An der Next Gen durfte Wolters als Tour-Card-Holder ebenfalls nicht teilnehmen.