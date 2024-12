Nächste Überraschung bei der Darts-WM : Callan Rydz hat mit einer sagenhaften Vorstellung Dimitri Van den Bergh mit 4:0 in den Sätzen geschlagen.

Rydz beeindruckte mit einem Drei-Darts-Average von 105,31 Punkten, zwischenzeitlich kratzte der Engländer sogar an 120 Zählern im Schnitt. „Es gibt an diesem Spiel absolut nichts zu bemängeln. Das ist eindeutig, das ist ein Statement!““, schwärmte SPORT1 -Kommentator Basti Schwele.

„Er hat ihm keine Chance gelassen“

SPORT1 -Experte Max Hopp lobte zudem: „Damit hätte man auf keinen Fall in der Deutlichkeit gerechnet. Dass Rydz eine realistische Chance hat, das war im Vorfeld klar, aber nicht so deutlich, dass er Dimitri Van den Bergh einen Whitewash verpasst.“

Van den Bergh hingegen fand die gesamte Spieldauer über nicht zu seinem A-Game. Am Ende reichte es nur zu 94,79 Punkten im Average. „Dimi konnte mit dem Tempo nicht mitgehen, er hat keinen Weg gefunden, sein Spiel anzuheben. Rydz hat ihm aber auch keine Chance gelassen“, so Hopp.

Darts-WM: Nächster Favorit scheidet aus

„The Riot“ präsentiert sich schon das gesamte Turnier über in Bestform. Er ist neben Luke Humphries der einzige Spieler, der noch keinen Satz abgegeben hat. In der zweiten Runde verabschiedete er die deutsche Nummer eins, Martin Schindler, aus dem Turnier.

Mit dem „Dreammaker“ verabschiedet sich der nächste gesetzte Spieler aus dem Turnier. In der unteren Turnierhälfte befinden sich mit Michael van Gerwen, Jonny Clayton, Gerwyn Price und Chris Dobey nur noch vier gesetzte Spieler. Clayton und Price treffen hinzu in der Abendsession am Sonntag aufeinander.