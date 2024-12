Darts-WM 2025: Seine Show wird immer größer

„Oh wie ist das schön“ schallte es lautstark durch den Ally Pally. Die deutschen Fans waren bei der Darts-WM so richtig in Feierlaune – und das vollkommen zurecht: Der letzte Vertreter der Bundesrepublik hatte gerade durch einen 4:1-Erfolg gegen Scott Williams den Einzug ins Achtelfinale geschafft – als zweiter Deutscher nach Gabriel Clemens.

Aspinall für Pietreczko „machbar“

Einzig seine Doppelquote von 60 Prozent beim 4:0 gegen Andrew Gilding in der dritten Runde stach heraus. Doch in dieser Kategorie präsentiert sich auch der Deutsche bislang weltklasse. Jede seiner drei Partien schloss er bislang mit über 50 Prozent ab, gegen Williams traf er 13 von 25 Versuchen.

„Er hat die Präsenz von Williams gut ignoriert“

„Ich will den Zuschauern was bieten“

„Weil ich einfach Bock drauf hab. Ich will den Zuschauern was bieten“, begründete Pietreczko diese Momente. Vor dem erfolgreichen Versuch bei 129 Punkten Rest sagte er zu sich selbst ein „Scheiß drauf“, wie er später bestätigte. Er sprach sogar Caller Huw Ware auf dieses Checkout, das ihm den vierten Satz brachte, an: „Es war mir egal, ich mag Bull.“

World Cup of Darts mit neuem Duo?

Einen netten Nebeneffekt hat der Erfolg von Pietreczko noch. In der Weltrangliste hat er sich Stand jetzt als deutsche Nummer zwei etabliert. Er liegt gut 60.000 Pfund vor Clemens in der Order of Merit. „Ich habe gesagt, dass ich einmal im Leben den World Cup spielen will. Das schaut im Moment gar nicht schlecht aus, dass ich das erreichen werde“, konstatierte er. Am einzigen Team-Turnier der PDC nehmen in der Regel die zwei Bestplatzierten eines Landes teil.