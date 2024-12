Darts-WM 2025: Spektakel! WM-Exot liefert bei Debüt große Show

Rashad Sweeting galt wohl als der größte Außenseiter bei dieser Darts-WM . Die Nummer 225 der Weltrangliste lieferte bei seinem Debüt im Alexandra Palace aber richtig ab. Der erste Teilnehmer des Karibik-Staates Bahamas liefert seinem Gegner Jeffrey De Graaf (Schweden) in der ersten Runde einen heißen Kampf, unterlag letzten Endes jedoch mit 1:3 in den Sätzen.

Sweeting liefert große Show

Sweeting verlor im ersten Satz zwar direkt das erste Leg, doch dann drehte er auf und gewann den Durchgang nach drei Legs in Folge. In der Pause war er unsicher und musste die Security fragen, ob er auf die Bühne darf, wenn die Tänzerinnen drauf sind.

De Graaf kam immer besser in Fahrt und holte sich Satz drei im Eiltempo mit 3:0 in den Legs. Als die Partie in Satz vier beim Stand von 2:0 in den Legs für De Graaf fast beendet war, spielte Sweeting ein 126er-Finish und checkte via Bulls Eye. Während das Publikum noch einmal aus dem Sattel ging und den Außenseiter frenetisch feierte, beendete De Graaf das Match, holte sich das nächste Leg und siegte 3:1 nach Sätzen.