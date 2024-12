Darts-WM 2025: Star setzt auf "Fleischfresser-Diät"

Darts-Profi Martin Lukeman nahm zuletzt merklich an Gewicht ab. Nun erklärt der Brite die Hintergründe.

Ist das der Weg zum Erfolg? Vor seinem Erstrundenduell bei der Darts-WM gegen den indischen Qualifikanten Nitin Kumar (ab circa 15:45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream) hat Darts-Profi Martin Lukeman verraten, wie er in den vergangenen Monaten ordentlich an Gewicht verloren hat. So hat ihm die „Fleischfresser-Diät“ dabei geholfen, Kilos zu verlieren und Fitness aufzubauen.