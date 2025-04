Real Madrid? Klopp-"Bombe" sorgt für Wirbel

In Spanien ist von einer „Bombe“ die Rede - und tatsächlich klingen die Schlagzeilen, die rund um Real Madrid in den vergangenen 24 Stunden auftauchen, nach einer wahrhaftigen Sensation: Jürgen Klopp wird mit dem Trainerjob bei den Königlichen in Verbindung gebracht.

Aber auch die As und die Marca aus Madrid nahmen die Gerüchte auf. Ihren Ursprung haben die Meldungen um Klopp - der erst zu Beginn des Jahres seinen neuen Job als Global Head of Soccer im Red-Bull-Imperium angetreten hatte - allerdings nicht in Spanien, sondern in Brasilien. Genauer gesagt bei der Plattform UOL Esporte.