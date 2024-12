Darts-WM 2025: Suljovic verpatzt Comeback!

Comeback verpatzt! Mensur Suljovic hat bei seiner Rückkehr in den Alexandra Palace eine Erstrundenpleite hinnehmen müssen. „The Gentle“ verlor in seinem Auftaktmatch der diesjährigen Darts-WM mit 2:3 gegen den Kanadier Matt Campbell. Im Vorjahr hatte der Österreicher die Teilnahme am größten Turnier des Darts-Jahres verpasst.

Darts-WM: Campbell trifft auf Searle

Satz vier ging dann wieder über die volle Distanz. Und dort zeigte „The Gentle“ die besseren Nerven. Im entscheidenden fünften Satz ging dem Routinier allerdings die Puste aus und Campbell schnappte erneut zu. Mit einem erfolgreichen Wurf auf Bulls Eye beendete er die Partie. In der 2. Runde trifft Campbell nun am Sonntag auf Ryan Searle. Am Ende hatte Campbell in Sachen Average (93,31) klar die Nase vorne gegenüber Suljovic (88,44).