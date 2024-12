Darts-WM 2025: "The Voice" bleibt für immer stumm

Die rauchige Stimme des Darts ist verstummt. Russ Bray hat zwar noch Großes vor mit seinem Sport, als Botschafter will er den Hype künftig gar auf die „ganze Welt“ ausweiten. Die Professional Darts Corporation (PDC) werde „nach Südamerika weiterziehen“ und „die Turniere in Südafrika auf den großen Kontinent“ bringen, sagte Bray zuletzt dem englischen Boulevardblatt The Sun. Nur sein Geschrei, das wird künftig eben nicht mehr durch die Hallen schallen.