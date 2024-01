Darts-WM 2024: Nach dem Finale heute Schluss! Caller-Ikone Bray vor dem Abschluss

Es gibt kaum jemanden, der dem Darts so sehr seinen Stempel aufgedrückt hat wie er. Der auch Gelegenheitszuschauern der WM im Ally Pally so sehr im Gedächtnis bleibt. Auch wenn bei weitem nicht jeder seinen Namen kennt. Und sein Gesicht nur selten im Fokus der TV-Kamera steht.

Russ Bray, der Mann mit der unverwechselbaren Reibeisenstimme, wenn er in völliger Inbrunst sein rauchiges „Onehuuuundredandeeeeeiiightyyy“ ins Mikrofon schmettert, ist eine Institution seiner Sportart. Die nun vor ihrem allerletzten Hurra im Ally Pally steht.

Es ist die Abschiedsvorstellung für ein Original, das maßgeblichen Anteil daran hat, dass Darts in den vergangenen Jahrzehnten vom Kneipensport zum hallenfüllenden Spektakel geworden ist - und das eine große Lücke hinterlässt, die schwer zu füllen sein wird.

Russ Brays Stimme gehört zum Darts

Im Zuge des globalen Darts-Booms bereiste Bray die Welt. Der frühere Verkehrspolizist aus der Kleinstadt South Ockendon in der Grafschaft Essex wurde von Veranstaltern auf mehreren Kontinenten gebucht, die das Ziel hatten, das authentische Ally-Pally-Feeling zu verströmen.

Garant dafür ist die unverwechselbar rauchige Stimme Brays - die nach eigener Auskunft auch damit zu tun hat, dass er schon im Kindesalter Zigaretten konsumiert hat. Schlechte Vorbilder aus englischen TV-Serien seiner Kindheit seien mitschuldig am Laster gewesen.

„Du bist der Boss da draußen“

„Man muss selbstbewusst sein - und Spaß an der Sache haben“, beschrieb Bray im vergangenen Jahr bei SPORT1 das Geheimnis eines guten Callers: „Aber man muss auch gut zählen und rechnen können, das Board und die Bühne überblicken. Du bist der Boss, der da draußen die Verantwortung hat.“

Madhouse: Russ Bray über die Voraussetzungen und Anforderungen an den Caller-Job

Bray will Jüngeren die Bühne überlassen

Russ Bray genießt seinen Job auch beim aktuellen Turnier in London immer noch sichtlich, Bray schwelgt auch gern in Anekdoten - etwa der, wie er einmal zusammen mit Rekordweltmeister Phil Taylor in einen Pub ging und dort von den Gästen mehr umschwärmt worden sei als die sportliche Ikone des Darts.