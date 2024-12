Darts-WM 2025: Verletzung Schuld an Anderson-Aus? Manager spricht Klartext

Gary Anderson scheitert bei der Darts-WM an seiner Auftakthürde. Jetzt meldet sich der Manager des „Flying Scotsman“ zu Wort und nennt einen möglichen Grund für das Aus.

Gary Anderson scheitert bei der Darts-WM an seiner Auftakthürde. Jetzt meldet sich der Manager des „Flying Scotsman“ zu Wort und nennt einen möglichen Grund für das Aus.

Laut seinem Manager Tommy Gilmour sei eine Schulterverletzung die Ursache für die schwache Leistung. Die Verletzung soll sich der zweimalige Weltmeister in der Woche vor dem Turnier wohl beim Bäumefällen zugezogen haben.

„Gary hat mir gesagt, dass seine Schulter schmerzte und er Schmerzmittel genommen hat. Deshalb hat er nur 15 Prozent seiner Doppelwürfe getroffen. Er war nicht in der Lage, die Doppel zu treffen“, erklärte Gilmour gegenüber der britischen Zeitung The Sun .

Die Verletzung soll also eine zentrale Rolle bei Andersons schwacher Leistung gegen Jeffrey de Graaf gespielt haben, gegen den er an seinem 54. Geburtstag mit 0:3 in den Sätzen unterlag.