Darts-WM 2025: Pietreczko nach Weiterkommen - "Das hört sich vielleicht großkotzig an"

Der letzte verbliebene deutsche Darts-Profi ist nach seinem Einzug in die dritte WM-Runde sehr optimistisch - und angriffslustig. Eine Sache hält Ricardo Pietreczko jedoch davon ab, Weihnachten in Deutschland zu feiern.

Nach dem Einzug in die dritte Runde der Darts-WM-2025 (alle Spiele LIVE im TV und STREAM auf SPORT1) plant Ricardo Pietreczko besinnliche Feiertage auf der Insel. „Ich bleibe in London, da ich das Fliegen sehr hasse“, berichtete der letzte verbliebene deutsche Spieler in London bei DAZN schmunzelnd. Er wolle „ein bisschen Sightseeing“ machen und sich an Heiligabend gemeinsam mit seiner Freundin Lena etwas zum Essen bestellen.

Der 30-Jährige aus Hannover hatte am Montagabend Junioren-Weltmeister Gian van Veen aus den Niederlanden mit 3:1 Sätzen bezwungen und damit seine bisherige WM-Bestleistung aus seiner Premiere im Vorjahr egalisiert. Im Kampf um das Achtelfinale geht es für „Pikachu“ im Alexandra Palace nun am Samstag (ab 13.30 Uhr/Sport1) gegen den Waliser Scott Williams. Die fünf weiteren Deutschen sind ausgeschieden.

Darts-WM: „Das hört sich vielleicht großkotzig an“

Für Pietreczko, das machte er deutlich, soll die Reise nach Weihnachten noch lange weitergehen. „Ich fahre zu Turnieren, um sie zu gewinnen. Das hört sich vielleicht großkotzig an, aber so ist es“, sagte er und ergänzte mit Blick auf seinen kommenden Gegner, der in der zweiten Runde Ex-Weltmeister und Vorjahreshalbfinalist Rob Cross bezwungen hatte: „Mir ist egal, wer da oben steht. Wenn man Weltmeister werden will, muss man jeden schlagen. Und warum nicht bei der Weltmeisterschaft?“