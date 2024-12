Darts-WM 2025: Ricardo Pietreczko gelingt Coup gegen van Veen

Der Deutsche rang den an 28. gesetzten Niederländer in einem Duell auf Augenhöhe nieder. Gerade auf die Doppel-Felder machte Pietreczko deutlich weniger Fehler als van Veen. „Pikachu“ traf überragende 55,6 Prozent (10/18) seiner Doppel-Versuche und entschied gerade hier das Duell mit dem starken Niederländer der nur 23,5 Prozent (4/17) traf.

„Gian war heute ein sehr guter Gegner. Ich habe gerade auch schon wieder gehört, dass es bei mir über 50 Prozent auf Doppel waren. Oben auf der Bühne kommt einem das gar nicht so vor, weil ich mein Spiel spiele. Aber das freut mich immer wieder, diese Doppelquote zu sehen“, freute sich Pietreczko nach dem Spiel am SPORT1 -Mikrofon.

Darts-WM-2025: Pietreczko mit Traum-Start

Pietreczko startete gleich in seiner ersten Aufnahme mit einer 180 ins Match, hatte dann aber Glück, dass sein niederländischer Gegner zahlreiche Break-Darts ausließ. Und so holte er sich zunächst die 1:0-Führung in den Legs und anschließend gleich das Break. Auch weil van Veen keinen seiner neun Versuche auf die Doppel traf, ging der erste Satz mit 3:0 an „Pikachu“.