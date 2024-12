Pietreczko tönt vor Darts-WM 2025: "Kann Humphries schlagen"

Ricardo Pietreczko war der Emporkömmling 2024 der deutschen Darts -Szene. Bei seinem WM-Debüt im vergangenen Jahr hatte „Pikachu“ den späteren Weltmeister Luke Humphries am Rande einer Niederlage - jetzt greift er wieder an!

Pietreczko: „Das ist schwierig bei mir“

Darts-WM: Das sagt Pikachu zum Duell mit Humphries

Pietreczko: Ich habe viel Erfahrung gesammelt. Und durch die ganzen Interviews würde ich auch sagen, dass ich sogar besser Englisch sprechen kann als vorher. Ich bin auch ein bisschen gereift, lasse mir auf jeden Fall nicht mehr alles gefallen. Es macht schon was mit dir, wenn du so viele Interviews gibst und ein Jahr lang so in den Medien gehypt wirst. Ja, es ist schwierig, aber ich habe kein Problem damit.