Darts-WM 2025: Littler enthüllt Beckham-Nachricht

Luke Littler hat am Freitagabend Geschichte geschrieben und sich zum bis dahin jüngsten Darts-Weltmeister gekrönt. Wie der 17-Jährige am Morgen nach dem WM-Sieg enthüllte, gab es am Abend nach dem 7:3-Sieg gegen Michael van Gerwen einen weiteren erfreulichen Moment für ihn.