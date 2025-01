Darts-WM 2025: Littler macht Kampfansage an Phil Taylor

Taylor traut Littler die Rekordjagd zu

„Es ist jetzt viel schwieriger. Ich habe wahrscheinlich 10 Weltmeisterschaften gewonnen, als der Terminkalender nicht halb so voll war wie jetzt. Aber klar, der Rekord kann geknackt werden. Luke hat das Alter auf seiner Seite“, stellte Taylor zuletzt klar. „Luke ist absolut brillant. Ich liebe die Art und Weise, wie er da oben agiert. Er ist nicht an Geld interessiert, sondern er ist an Titeln interessiert und will sich amüsieren.“