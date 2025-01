Darts-WM 2025: Littler winkt gegen van Gerwen Meilenstein

Luke Littler kann am Freitagabend Geschichte schreiben! Der 17-Jährige steht im Finale der Darts-WM (heute ab 19.10 Uhr live auf SPORT1 ) und trifft dort auf Michael van Gerwen. Littler könnte sich dabei nicht nur zum jüngsten Weltmeister der Historie krönen, sondern auch eine irre Marke knacken.

Das Wunderkind ist seit knapp zwölf Monaten auf dem PDC-Circuit unterwegs und sammelt erst seit der WM 2024 Geld für die Order of Merit. Binnen seines ersten Jahres fuhr Littler bis zum Finale am Freitagabend dennoch bereits 818.500 Pfund für die Weltrangliste ein.

Darts-Weltmeister wird die Nummer zwei der Welt

Damit katapultierte er sich im Live-Ranking an Position zwei. Dies ist besonders beeindruckend, weil die Order of Merit immer die vergangenen zwei Jahre beinhaltet und das Wunderkind nur zwölf Monate benötigt hat, um fast nach ganz oben zu kommen. Luke Humphries führt das Tableau klar mit 1.804.250 Pfund an.