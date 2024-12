Darts-WM 2025: Paukenschlag! Weltmeister Humphries scheidet gegen Wright aus

SPORT1 30.12.2024 • 00:01 Uhr Luke Humphries scheitert im Achtelfinale bei der Darts-WM. Der Engländer verliert gegen Peter Wright.

Der Weltmeister ist raus! Luke Humphries hat am Sonntagabend im Achtelfinale gegen Peter Wright mit 1:4 verloren und kann somit nicht mehr seinen Titel bei der Darts-WM verteidigen.

„Erstmal bin ich hellauf begeistert, unglaublich gute Leistung von Peter Wright“, lobte SPORT1-Experte Max Hopp in Nachklang. Er fügte hinzu: „Er hat mal wieder gezeigt, dass man ihn nie abschreiben darf. Man muss immer mit ihm rechnen. Boah! Tolle Vorstellung, das hat man so nicht kommen sehen.“

Darts-WM: Wright wie in seinen besten Tagen

Der Schotte zeigte eine Leistung, die an seine besten Tage erinnerten, denn er spielte einen Average von 100,93 Punkten und hatte eine Doppelquote von 70 Prozent. „Richtig, richtig stark von Peter Wright, obwohl er in den letzten Tagen angeschlagen war“, spielte Hopp auf die Brustinfektion des Schotten an, die ihn während des Drittrundenspiels plagte.

„Er hat meinen tiefsten Respekt, dass er nicht aufgeben hat - wo er so schwer krank war, sondern durchgezogen hat. Das war die Belohnung heute. Pippi in Augen, paar Tränchen vergossen. Den Sieg hat er sich echt verdient“, sagte der ‚Maximiser‘ abschließend.

„Größte Sensation der bisherigen WM“

„Es ist die größte Sensation bei der bisherigen WM“, stellte SPORT1-Experte Robert Marijanovic während der Übertragung klar. Schon nach dem ersten Satz meinte er: „Irgendwie ist Humphries nicht ganz im Spiel.“ Diesen gewann Wright im Decider. Für den Engländer war es zugleich der erste Satzverlust im Turnier.

Der zweite Satz begann dann mit einem Statement von ihm, denn er checkte ohne Druck die 161. Wright hielt in der Folge aber dagegen, weshalb es zum zweiten Mal in das entscheidende Leg ging, welches diesmal Humphries entscheiden konnte.

Wright beweist mehrmals Nervenstärke

Gleiches Bild im folgenden Satz, denn auch dieser ging in den Decider. Der Engländer konnte sein hohes Scoring nicht aufrecht erhalten, was der Schotte ausnutzte und mit 2:1 in den Sätzen in Führung ging. Bis zu jenem Zeitpunkt gaben beide Spieler jeweils nur ein Anwurfleg ab.

So ging es auch erstmal weiter, denn auch der vierte Satz musste im entscheidenden Leg entschieden werden. Bei Anwurf von Humphries spielte Wright einen 12-Darter und breakte somit seinen Gegner. Er ging mit 3:1 in den Sätzen in Führung.

Wright gewann im Anschluss auch den fünften Satz und fing nach seinem Sieg an zu weinen. Ihm fiel eine sehr große Last ab, nachdem er in den vergangenen Monaten lange durch ein Leistungstief gehen musste.

Humphries stichelte vor Kracher gegen Wright

Am Freitagabend stichelte Humphries nach seinem souveränen 4:0-Sieg gegen Nick Kenny bei SPORT1 gegen Wright: „Er hatte eine Menge zu sagen vor ein paar Wochen. Er sagte, dass er keine Angst vor mir und Luke Littler hat. Das werden wir im nächsten Spiel sehen, oder?“ Humphries setzte noch einen drauf: „Peter redet gerne viel. Ich nicht. Ich lasse meine Taten an der Dartscheibe sprechen.“