Darts-WM 2025: Nächster Meilenstein für Littler

Luke Littler kürt sich nicht nur zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der PDC-Darts-WM. Der Coup gegen Michael van Gerwen hat auch besondere Auswirkungen auf die Weltrangliste.

Die Rekord-Show von Luke Littler im WM-Finale der Darts-WM beeindruckt am Freitagabend alle. Doch „The Nuke“ ist nicht nur der jüngste Weltmeister der PDC-Darts-Geschichte, auch in der Weltrangliste macht Littler einen bedeutenden Schritt nach vorne.

In der Order of Merit klettert Littler um zwei Plätze nach vorne und liegt nun auf Rang 2. MvG hätte mit einem Sieg den 17-Jährigen noch überholen können.

Weltrangliste: Zieht Littler bald an Humphries vorbei?

Dem war aber nicht so. Luke Humphries führt die Weltrangliste mit 1.804.250 Millionen Pfund an eingespieltem Preisgeld weiterhin an. Littler folgt mit 1.118.500 Millionen, dahinter steht van Gerwen mit 815.500 Pfund.