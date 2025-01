Darts-WM 2025: "Littler hat vielleicht eine ganze Ära vernichtet"

„Der Machtwechsel ist vollzogen“

Daily Mail: Der Dartsport ist also in das Zeitalter von Luke the Nuke eingetreten, und während er den Sport zu immer größerer Popularität führt, könnte sein Triumph hier ihn auch zum beliebtesten Sportler Großbritanniens gemacht haben. Gestern Abend fühlte es sich an, als ob die Welt des Sports vom Anblick eines Phänomens, das seine Magie ausübt, wie gebannt war.