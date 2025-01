Darts-WM 2025: So kann Littler die Nummer eins der Welt werden

SPORT1 04.01.2025 • 16:39 Uhr Luke Littler gewinnt als jüngster Sieger der Geschichte die Darts-WM. Der 17-Jährige ist nach zwölf Monaten auf dem Profi-Circuit die Nummer zwei der Welt. 2025 kann er Luke Humphries als Nummer eins ablösen.

Die Darts-Welt liegt Luke Littler zu Füßen! Der 17-Jährige ist am Freitagabend durch das 7:3 in den Sätzen gegen Michael van Gerwen jüngster Weltmeister der Geschichte geworden und belegt nun nach nur zwölf Monaten auf dem Profi-Circuit den zweiten Rang in der Order of Merit.

Binnen eines Jahres errang Littler ein Ranking-Preisgeld von 1.118.500 Pfund. Damit nicht eingerechnet sind seine Siegprämien für die Premier League sowie die der World Series. Zusätzlich kommen nochmal 395.000 Pfund obendrauf, die aber nicht mit in die Weltrangliste einfließen. Lediglich Luke Humphries thront noch über dem Engländer und ist mit 1.804.250 Pfund die Nummer eins der Welt.

Littler: „Will mehr Preisgeld einspielen“

Zwar liegen zwischen den beiden Superstars noch rund 700.000 Pfund, doch Littler könnte an Humphries Position rütteln, denn 2025 muss der 17-Jährige kein Preisgeld verteidigen. Die Order of Merit beinhaltet die Einnahmen der vergangenen zwei Jahre von den Ranking-Turnieren. Da Littler erst in sein zweites Profijahr geht, sammelt er bis zur WM 2026 zunächst einmal weitere Preisgelder.

„Ich will in diesem Jahr mehr Preisgeld einspielen und in der Order of Merit weiter klettern“, gab sich der Engländer selbstbewusst nach dem Gewinn der WM und fügte hinzu: „Vielleicht kann ich Druck auf Luke Humphries ausüben. Er wird versuchen, seine Platzierung zu verteidigen.“

Humphries muss viel Preisgeld verteidigen

Der 17-Jährige verwies jedoch darauf, dass sein Landsmann viel Preisgeld zu verteidigen habe. Damit liegt Littler richtig, denn Humphries hat 1.154.750 Pfund im Jahr 2023 eingespielt, was rund 64 Prozent seines aktuellen Preisgeldes sind. Seine größte Einnahme war dabei der Gewinn des WM-Titels mit 500.000 Pfund.